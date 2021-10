Quando la mamma di David Bowie disse al figlio di cantare un duetto di Natale con Bing Crosby

Tra i migliori duetti di Natale c’è quello di Bing Crosby e David Bowie: la loro versione di "Little Drummer Boy – Peace on Earth" è entrata nella storia. Una strana coppia nata in uno studio televisivo nel lontano 1977.

Siamo in Gran Bretagna quando l’attore e cantante statunitense viene chiamato a registrare lo speciale televisivo “Bing Crosby’s Merrie Olde Christmas” dedicato alle feste di Natale in Inghilterra, in studio gli autori invitano anche il Duca Bianco. Una volta visti insieme, l’idea folle e lungimirante di far cantare al rocker inglese il classico natalizio “Little Drummer Boy” insieme a Crosby.

Furono non poche le resistenze, soprattutto da parte di Bowie ma poi capitolò. Chi lo convinse? Vi starete chiedendo. Qui arriva il bello: fu proprio la sua mamma, Peggy Burns, fan sfegatata dell’interprete di “White Christmas” a fargli cambiare idea.

A raccontarlo è la figlia di Bing Crosby, Mary che spiega come David fosse molto contrario al duetto, ma sua madre disse: “No, devi lavorare con Bing, sono una sua ammiratrice e devi farlo!”. Detto fatto. I due cantarono insieme. Il brano venne registrato l’11 settembre del 1977 a Londra. Bing Crosby purtroppo morì poco tempo dopo, all’età di 74 anni, era il 14 ottobre del 1977. Non vide ne lo speciale in tv né il successo che la canzone riscosse.

