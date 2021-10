David Bowie: aprono due negozi per celebrare la sua eredità artistica

Indimenticabile David Bowie. Per celebrare quello che sarebbe stato il suo 75° compleanno, l'8 gennaio 2022, alla fine di ottobre 2021 si inaugurano due pop up shop, a Londra e a New York.

Il negozio di Londra si trova al numero 14 di Heddon Street, dove fu scattata la foto per la copertina del disco "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".

Il negozio di New York è al numero 150 di Wooster Street, vicino all'indirizzo della casa dove visse Bowie.

I due negozi sono temporanei e chiuderanno alla fine di gennaio. Al loro interno si potrà avere un'esperienza totale e immersiva dell'arte di Bowie, tra audio e video in HD. Non mancheranno video backstage inediti e filmati rari, oltre a immagini d'arte e edizioni limitate di cd e vinili e naturalmente merchandising esclusivo.

(Foto Getty Images)