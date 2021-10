19 ottobre 1973: David Bowie pubblica Pin Ups

Il 19 Ottobre 1973 David Bowie pubblica l'album "Pin Ups", che contiene le cover delle sue canzoni preferite del tempo, dai Pink Floyd, ai Who, dagli Yardbirds e ai Kinks.

Bowie presentò con queste parole il disco: "Sono tutti i brani che hanno significato davvero molto per me... Sono tutte le band che andavo a sentire al Marquee tra il 1964 e il 1967... Era la mia Londra di quel tempo" . E anche: "'Pin Ups' è stato davvero il mio modo di scrollarmi di dosso Ziggy completamente, pur mantenendo un po' di eccitazione nella musica. Era davvero un modo di rimanere a galla, ma ha finito per essere uno dei miei album preferiti".

La copertina del disco è un'immagine che ritrae Bowie e la celebre modella Twiggy. In realtà doveva far parte di un servizio fotografico per il magazine Vogue UK (e Bowie era entusiasta all'idea di diventare il primo uomo a conquistare la copertina di Vogue). Poi però la rivista cambiò idea e la foto fu scelta come copertina del disco.

(Foto Getty Images)