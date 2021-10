Yusuf / Cat Stevens: arriva la nuova edizione di un album storico

Yusuf / Cat Stevens pubblicava 50 anni fa l'album "Teaser and the Firecat’". Per festeggiare la ricorrenza, il 12 novembre esce il box set in edizione Super Deluxe del disco.

"Teaser and the Firecat" fu il terzo album dell'artista e conteneva hit celeberrime come "Moonshadow", "Peace Train" e “Morning Has Broken”,.

La canzone "The Wind" fu anche utilizzata nel film di Wes Anderson "Rushmore" e nel film premio Oscar di Cameron Crowe "Almost Famous".

L'album uscì in un periodo denso di grandi canzoni e album: nel 1971 furono infatti pubblicati "Imagine" di John Lennon, "Hunky Dory" di David Bowie, "Blue" di Joni Mitchell, "What's Going On" di Marvin Gaye, "Sticky Fingers" dei Rolling Stones.

La nuova edizione di "Teaser and the Firecat" è in 4CD, Blu-Ray, 2LP e un singolo 7” in vinile (“Moonshadow” con ben 41 tracce audio inedite e 21 performance dal vivo per la prima volta raccolte in Blu-ray, un intero CD e LP di demo in studio e alternate mix; una splendida replica di 44 pagine del libro originale "Teaser and the Firecat", scritto e illustrato a mano da Yusuf nel 1972, e ora tradotto in 10 lingue; un libro di saggi di 108 pagine, oltre ad altre rarità. Il box celebra l’album con il contributo di Yusuf e di suo figlio Yoriyos, che ha curato e disegnato ogni cofanetto.

Yusuf/Cat Stevens ha anche collaborato con l'autore e illustratore del New York Times Peter H. Reynolds alla realizzazione di un libro per bambini, "Peace Train", un vero inno alla pace colmo di speranza.

(foto Getty Images)