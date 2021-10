Madonna canta Like a Prayer in strada ad Harlem: il video

Stai passeggiando a New York e senti qualcuno che sta cantando questa canzone: "Life is a mystery/ Everyone must stand alone/ I hear you call my name/ And it feels like home".

La voce è filtrata da un megafono e non è immediatamente riconoscibile... Cioè, sembra proprio quella di Madonna che canta "Like a Prayer", però dai, non può essere. Invece.

View this post on Instagram Un post condiviso da Totally 93.9 Miami (@totally939miami)

E invece è quello che è successo ad Harlem, tra il "The Red Rooster" e la St. Andrew’s Episcopal Church. Il primo è un famoso ristorante all'incrocio tra la 126a e Lenox Avenue, la seconda è una chiesa non lontana. In quel ristorante Madonna aveva appena finito di esibirsi assieme al musicista Jon Batiste (è il bandleader e direttore musicale del The Late Show con Stephen Colbert) per un mini-show di presentazione di "mMadame X", il documentario che immortala la sua ultima tournée, quella - ovviamente - pre-Covid.

Una volta finito di cantare al "The Red Rooster" Madonna è uscita in strada intonando "Like a Prayer", canzone che ormai ha 32 anni sulle spalle, e con l’aiuto di un megafono ha attirato l’attenzione di passanti, fan e curiosi.

(Foto Getty Images)