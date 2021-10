Michael Kiwanuka pubblica una nuova canzone

Michael Kiwanuka ha pubblicato una nuova canzone. Si intitola "Beautiful Life" e fa parte della colonna sonora del documentario “Convergence: Courage In A Crisis”, diretto dal premio Oscar Orlando von Einsiedel.

Michael Kiwanuka ha presentato il brano con queste parole: "In questa canzone ho voluto concentrarmi sulla forza dello spirito umano quando si prova a cercare la bellezza anche nelle situazioni difficili. Naturalmente, in alcune situazioni questo diventa sempre più difficile. Ma volevo solo riflettere su questo e chiedermi come sarebbe la vita se la vivessi così. In definitiva, qualsiasi cosa la gente provi ascoltando la canzone, per me va bene. Ma quello che ho cercato di comunicare attraverso la musica è un sentimento di sfida. Un sentimento di forza attraverso le avversità".

L'artista ha già iniziato a comporre alcune canzoni per il suo nuovo album, il quarto in studio. L'anno prossimo lo aspettiamo in tour in Italia.

(Foto Getty Images)