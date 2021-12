Queen: rivelato il segreto del loro show al Live Aid

Il 13 luglio 1985 lo stadio londinese di Wembley e quello di Philadelphia, negli Stati Uniti, accolsero in contemporanea uno dei concerti destinati a diventare leggenda: il Live Aid. Organizzati da Bob Geldof e Midge Ure per raccogliere fondi a sostegno della popolazione etiope preda della carestia , videro salire sui palchi celebrità mondiali come Phil Collins, Madonna, Elton John, U2, George Michael,Bob Dylan. Ma a svettare su tutte fu la performance dei Queen, che eseguirono "Bohemian Rhapsody", "Radio Ga Ga", "Hammer to Fall", "Crazy Little Thing Called Love", "We Will Rock You" e "We Are the Champions".

Elton John riconobbe in un'intervista che "quel giorno Freddie Mercury ha rubato la scena a tutti". Adesso, Brian May ha ammesso (nel corso dell'ultimo episodio della serie di video The Greatest dei Queen) che la band aveva davvero un vantaggio su tutti gli altri musicisti.

May ha dichiarato: "Abbiamo avuto un vantaggio sleale. Noi avevamo fatto gli stadi del calcio. Freddie, in particolare, aveva imparato questo magico modo di coinvolgere tutti quanti. In un enorme stadio di calcio, poteva far sentire a tutti di essere in contatto”.

Il musicista ha anche raccontato altri dettagli del Live Aid. Durante una cerimonia di premiazione "Geldof era pochi tavoli più in là, si avvicinò e disse, 'Che ne dite di fare questa cosa? Avremo questo e questo e questo'. Noi abbiamo detto, 'Oh sì, certamente', sai, pensavamo che fosse una cosa quasi impossibile da mettere insieme."

Circa il concerto, Roger Taylor ha aggiunto: "Ricordo di aver alzato lo sguardo e di aver visto l'intero posto andare completamente fuori di testa all'unisono, e di aver pensato, 'Oh, sta andando bene!'". E Freddie Mercury, in un'intervista prima dello show, definì l'atmosfera del backstage "caotica" e poi: “Intendo dire, deve essere così, non siamo tutti bambini meravigliosamente bene educati. Ma questa sarà la parte bella, in realtà; ci saranno molti attriti e cercheremo tutti di superarci a vicenda".

