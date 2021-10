Ed Sheeran rivela i dettagli della sua difficile proposta di nozze

Ed Sheeran è probabilmente il cantante pop più famoso e conosciuto di tutto il mondo, eppure riesce a mantenere una certa discrezione sulla sua vita privata. Va detto da parte sua non è che sia uno estremamente social, per esempio, ma provate voi ad essere in quella posizione e riuscire a tenere nascosto per qualche mese il fatto che vi siete sposati. Lui è convolato a giuste nozze con Cherry Seaborn nel 2019, ma la cosa è diventata di dominio pubblico solo alcuni mesi dopo.

Ora, con grandissima calma, Ed ha deciso di rivelare qualche dettaglio in più, ovvero la proposta di nozze.

In una intervista Sheeran ha raccontato che si trovavano nel Suffolk (la regione inglese dove i due sono cresciuti e abitano): "quel giorno pioveva davvero forte - ha detto - e io avevo fatto costruire un piccolo pergolato in giardino proprio per fare la proposta. Pensavo a un bel tramonto, magari a un bicchiere di vino... invece pioveva!".

Poi prosegue: "continuavo a chiederle di fare una passeggiata, ma lei, ovviamente, mi diceva di no. Non potevo rinviare il tutto perché sull'anello avevo fatto incidere la data. Alla fine siamo usciti che erano le nove di sera e quando mi sono inginocchiato la sua prima reazione è stata di chiedermi se stavo scherzando".

Subito dopo, racconta ancora Sheeran, è però arrivato il sì.

I due hanno avuto anche una figlia, Lyra Antarctica, nata a settembre del 2020.

(Foto Getty Images)