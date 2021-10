I Coldplay scelgono un modo assai originale per presentare il nuovo disco

Nel 2019 annunciarono lo stop ai tour e fecero due concerti senza pubblico in Giordania, ad Amman, trasmessi in streaming su YouTube. Ad eccezione di qualche sporadica esibizione dal vivo, i Coldplay hanno rispettato quella decisione. Come sarà per il lancio del nuovo disco: "Music of the Spheres".

Per presentare le nuove canzoni, la band ha pensato a uno show immersivo a Londra, "The Atmospheres", il 15 e 16 ottobre. Sarà realizzato in collaborazione con Amazon Music e prevede l'utilizzo della Realtà Aumentata. Dopo l'anteprima ospitata dal Principal Place, lo show si sposterà a New York, Tokyo e Berlino.

L’evento è stato presentato così: “All'interno dell'installazione, i fan saranno trasportati su The Spheres. il sistema solare che ospita l’album della band. Ciascuna delle tracce è legata a un pianeta”.

L'evento è gratuito, ma bisogna prenotarsi: l'installazione resterà aperta dalle 10 alle 20 di venerdì 15 ottobre e dalle 9 alle 19 di sabato 16.

"Music of the Spheres" è il nono album in studio dei Coldplay. E' stato anticipato dai singoli "Higher Power" e "My Universe", inciso insieme ai BTS, band K-Pop.

