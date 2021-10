Anastacia, che trionfo!

Anastacia ha trionfato in tv. L'artista si è infatti aggiudicata la vittoria allo show "The Masked Singer Australia".

Anastacia indossava un costume da vampiro. Non tutti in studio sono stati in grado di riconoscere chi si celasse sotto il travestimento.

View this post on Instagram Un post condiviso da Anastacia (@anastaciamusic)

Anastacia aveva cantato "Holding Out For a Hero" di Bonnie Tyler e "Can’t Help Falling in Love" di Elvis Presley.

Anastacia è stata davvero lieta di tornare a esibirsi: "Non abbiamo avuti palchi su cui salire, pubblico, e so che questo accade per tutelare la salute comune, ma mi manca molto il mio lavoro e davvero, mi manca tantissimo cantare. Così, partecipare a questo show è stato fantastico, come uscire di prigione".

(foto Getty Images)