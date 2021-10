Sam Smith canta una canzone a un matrimonio. Per una cifra incredibile

Sam Smith ha ricevuto un ingaggio niente male: per cantare una sua canzone durante il matrimonio di una coppia di sposi, è stato pagato 250mila sterline, l'equivalente di quasi 300mila euro.

A raccontare la vicenda è il tabloid britannico The Sun, secondo cui Victoria Fertitta e Daniel Crowe hanno scelto Sam e la sua canzone per rendere ancora più magico il matrimonio.

Certo, si tratta di coniugi facoltosi: lei fa parte di una famiglia che si occupa del business del gioco a Las Vegas, lui un uomo d'affari.

Nozze naturalmente a Las Vegas, al Red Rock Resort Casino. La canzone cantata per 250.000 sterline è stata "Stay With Me" del 2014.

Il Sun ha riportato la dichiarazione di un invitato alle nozze: "La performance al matrimonio era top secret e agli ospiti è stato chiesto di non condividere immagini e video. Sam si è esibito su 'Stay With Me' ed è stato un bellissimo momento, alcune persone si sono commosse durante la performance. Sam è stato pagato un quarto di milione di sterline per una sola canzone ma, per quanto riguardava gli sposi, è valso ogni centesimo".

Alle nozze si è esibito anche Post Malone, ma non si sa quale sia stato il suo compenso.

(Foto Getty Images)