Ed Sheeran ed Elton John in un duetto natalizio

C'è già aria di Natale, almeno per Elton John, che, contando sulla venerazione che Ed Sheeran ha nei suoi confronti, lo ha chiamato, già lo scorso anno, per non lasciarsi sfuggire l'opportunità di duettare insieme in una canzone dedicata al periodo più dolce dell'anno.

Lo ha rivelato lo stesso Ed Sheeran, durante un' intervista alla olandese NPO Radio 2: "John mi ha contattato l'anno scorso, il 25 dicembre, per augurarmi Buon Natale e per chiedermi di collaborare a un singolo a tema natalizio, dopo aver scoperto che la sua canzone Step Into Christmas del 1973 era arrivata per la prima volta nella Top 10 del Regno Unito, al numero 6 in classifica! Forte del successo inaspettato, Rocketman ha quindi subito pensato di produrne un'altra con l'amico di Halifax, che dopo qualche tentennamento e perplessità, perché gli sembrava di non essere adatto al progetto, si è fatto convincere e ha accettato. "Oggi ci sei, domani non si sa. Perché non accettare?", la riflessione di Sheeran. E ora, non nasconde l'entusiasmo per questa esperienza:"Saremo solo io e lui, è magnifico!". Per il momento non è dato conoscere il titolo né la data di pubblicazione del singolo in cui duettano, ma la novità arriverà inevitabilmente entro la fine dell’anno.



Nel frattempo, c’è grande attesa per "Equals", il nuovo album di Sheeran, anticipato dai singoli "Bad Habits" e "Shivers", settima esperienza in studio dopo "No.6 Collaboration Project" (2019) e seguito ideale di "Divide" (2017). "Equals" sarà un grande ritorno per il cantautore dopo la lunga pausa arrivata dopo la nascita della figlia e il lungo tour mondiale.



Elton John, invece, si è trovato costretto a rinviare il suo tour al 2023, per un problema di salute dovuto a una caduta. Si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico. Nei suoi progetti c’è anche un duetto con Lady Gaga annunciato come un "hardcore e drum and bass estremo". Ancora, tra i duetti eccellenti, sir Elton ha collaborato con Dua Lipa nel singolo "Cold Heart" lanciato durante l’estate.

(Foto Getty Images)