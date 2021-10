Madonna pensa sempre in grande: il video di Madame X

Madonna pubblica l’ambizioso trailer del film-concerto ‘Madame X’. Si tratta di una testimonianza relativa al suo ultimo tour. L’anticipazione rivela la messa in scena e i costumi in stile rococò: scelti per il racconto del backstage, con prove, momenti privati e inediti.

‘Madame X’ è il quattordicesimo album in studio di miss Ciccone. Esce trent’anni dopo "A letto con Madonna (Truth or Dare)": celebre e controverso documentario sul Blonde Ambition Tour, che ha imposto uno standard nei documentari sulle pop star.

(Foto Getty Images)