America: storia della band di A Horse With No Name

"A Horse With No Name" è una delle canzoni più note e mate al mondo e nel 2021 ha anche compiuto 50 anni. Ecco la storia della band che l'ha creata.

A firmare la hit furono gli America, composti da Gerry Beckley, Dewey Bunnell e Dan Peek. I tre erano figli di soldati statunitensi di stanza in Gran Bretagna. Dopo essersi incontrati sui banchi di scuola, Gerry, Dewey e Dan mettono in comune la loro passione per la musica e danno vita a un gruppo. Nel 1971 pubblicano giovanissimi (il maggiore ha appena 21 anni) il loro album d'esordio, "America".

Nel dicembre 1971 esce in Gran Bretagna il singolo destinato a renderli celebri: "A Horse With No Name", appunto. Curiosamente, la canzone, che da subito conquista le classifiche di vendita, non fa parte dell'album "America". Lo stesso disco, pubblicato nel 1972 negli Stati Uniti, contiene invece il celebre brano, che ottiene subito grande successo.

"America" conteneva comunque altre belle canzoni, come "Riverside", "Three Roses", "Sandman" e "I Need You". Per tutti gli Anni Settanta, la band pubblicò dischi di buon successo. Ma nel 1977 Dan Peek decise di lasciare il gruppo. Dopo una vita alquanto turbolenta e ricca di eccessi, il musicista volle intraprendere un percorso di redenzioni spirituale e si diede alla composizione di musica cristiana. Senza Dan, i restanti America non riuscirono a bissare i grandi successi che li avevano contraddistinti, anche se continuarono a far musica. Un'altra loro grande hit è stata "You Can Do Magic", del 1982.

(Foto Getty Images)