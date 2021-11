Sting: Radio Monte Carlo presenta il nuovo album in anteprima

Radio Monte Carlo ti fa scoprire in anteprima il nuovo, atteso album di Sting, "The Bridge", grazie a un'eccezionale anteprima.

Da lunedì 15 a giovedì 18 novembre ascolta un brano estratto dall'album "The Bridge" e l'intervista di Nick The Nightfly a Sting.

"The Bridge" esce il 19 novembre. Per raccontare l'album e intervistare Sting, Nick è volato a Taormina, dove il musicista britannico si è esibito in un emozionante concerto. Ed emozionante e ricca di dettagli è stata la chiacchierata tra Sting e Nick.

Non perdere l'anteprima esclusiva e la nostra intervista.

L'album “The Bridge” è stato composto dall'artista nel corso del lockdown e affronta temi come la separazione, il cambiamento, gli sconvolgimenti sociali. Ecco perché l'artista ne parla in questi termini: «Queste canzoni sono tra un posto e un altro, tra uno stato mentale e un altro, tra la vita e la morte, tra le relazioni. Tra le pandemie, tra le ere, politicamente, socialmente e psicologicamente, ognuno di noi è bloccato nel mezzo di qualcosa. Abbiamo bisogno di un ponte».

Ecco la tracklist:

1. Rushing Water

2. If It’s Love

3. The Book of Numbers

4. Loving You

5. Harmony Road

6. For Her Love

7. The Hills on the Border

8. Captain Bateman

9. The Bells of St. Thomas

10. The Bridge

11. Waters of Tyne (Deluxe bonus track)

12. Captain Bateman’s Basement (Deluxe bonus track)

13. (Sittin’ on) The Dock of the Bay (Deluxe bonus track)