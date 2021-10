Sting, quei gloriosi 70 anni e gli auguri più belli

Sting ha compiuto 70 anni il 2 ottobre scorso. E' più in forma che mai e si è anche regalato un nuovo album ("The Bridge", che uscirà il 19 novembre) e un tour che sta toccando mete meravigliose come il teatro Greco di Taormina o l'Odeon di Erode Attico ad Atene.

Non sono mancati naturalmente dei bellissimi auguri. La moglie Trudie Styler ha pubblicato una serie di foto di Sting che raccontano le varie fasi della sua vita. Ad aprire la galleria fotografica, un intenso ritratto di Sting da bimbo.

L'ex compagno di band nei Police Stewart Copeland invece ha intonato un divertentissimo Happy Birthday tutto dedicato a Sting. Ecco il video!

