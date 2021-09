Elton John: le foto a Parigi con Ed Sheeran e Charlie Puth sono davvero irresistibili!

Sono un vero inno alla gioia, all'amore per la vita e all'amicizia le foto che Elton John ha pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Le immagini sono state scattate a Parigi. Elton era nella capitale francese per prendere parte all'emozionate evento Global Citizen Live, il grande concerto che ha coinvolto città come Londra e Mumbai, Sydney e Parigi, Johannesburg e Madrid, dove numerosi artisti si sono esibiti per sensibilizzare il pubblico sull'emergenza ambientale e la cancellazione delle disuguaglianze sociali.

A Parigi hanno suonato, oltre a Elton John, Charlie Puth, Ed Sheeran, Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Angélique Kidjo.

Una buona causa, tanta grande musica e un clima di amicizia e affiatamento tra gli artisti. Testimoniato proprio dalle immagini che Elton ha pubblicato. In cui l'artista e le alter star appaiono gioiosi ed emozionati come turisti durante una gita felice...

(foto Getty Images)