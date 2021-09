Levante rivela che sarà mamma con un bellissimo messaggio

Cicogna in arrivo per Levante. La cantante 34enne di Caltagirone, al quinto mese di gravidanza, ha dato il dolce annuncio su Instagram pubblicando un suo autoscatto dove guarda con aria serafica verso l'obbiettivo e dedica un messaggio molto tenero alla bimba che ha in grembo: "Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo".

Il papà è l'avvocato siciliano Pietro Palumbo, con il quale è legata da due anni. Di lui non fa cenno nel post, ma condivide con i follower le emozioni provate nei primi mesi di gravidanza. "Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di ‘E questo cuore non mente’ che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere). E’ arrivata l’estate nel mezzo di uno spavento gigantesco, la voce che manca, le corde vocali e le cisti congenite, la foniatria e la logopedia tutta (a quattro giorni dall’inizio dei live). Nessuna paura: è iniziato il tour ed è avvenuta la magia. Hai attraversato l’Italia e non c’è stato palco che ti abbia mai fermata, a saltare sorretta da altezze vertiginose, tra chitarre e tastiere, batterie e bassi, a danzare col filo del microfono, a tratti nastro della ginnastica ritmica, a volte lazo per catturare le emozioni da lanciare al pubblico.

E quando luglio è terminato è stato il tempo di agosto, nel caldo torrido delle tue radici, ancora in giro nella musica, un tuffo al mare e di nuovo pronti sul van per ricominciare a cantare, suonare, ballare".

In una recente intervista, Levante ha parlato di Pietro, raccontando che il loro primo incontro è avvenuto per puro caso: "È stato un grandissimo colpo di fortuna. Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha. Purtroppo, dice arancina e non arancino. Siamo agli opposti, lui è di Palermo! Il dialetto? Pietro lo parla molto male, perché in casa non lo usavano. Mio papà invece ci parlava in dialetto, ma voleva che rispondessimo in italiano".

Da Laura Pausini ad Alessandra Amoroso, da Arisa ai fan, per la futura mamma tantissimi gli auguri sinceri rilasciati sotto uno scritto che esprime tutta la gioia per la dolce attesa.

