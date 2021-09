Adele balla scatenata con il fidanzato al matrimonio di Anthony Davis

Adele si sta divertendo davvero un mondo. Ha da poco rivelato pubblicamente di essere fidanzata, con il celebre agente di giocatori del basket Rich Paul. E adesso si gode giorni felici e momenti sereni.

La sua ultima apparizione è stata proprio al matrimonio di un celebre giocatore di pallacanestro, Anthony Davis dei Los Angeles Lakers, che ha sposato la fidanzata Marlen P..

Rich Paul, invitato alle nozze, ha portato con sé naturalmente la sua Adele. E l'artista si è divertita moltissimo, almeno a giudicare da questo video.

Adele dancing Dominican dembow to the best Latin rhythm, at Anthony Davis' wedding. #Adele #LeBronJames #AnthonyDavis pic.twitter.com/AVMFXkfGGG