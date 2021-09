Cyndi Lauper, Coldplay, Ed Sheeran, Elton John: i video più belli dal Global Citizen Live

Un grande concerto internazionale, capace di coinvolgere città come Londra e Mumbai, Sydney e Parigi, Johannesburg e Madrid: si è trattato del Global Citizen Live, l'evento ideato per sensibilizzare il pubblico sull'emergenza ambientale e la cancellazione delle disuguaglianze sociali.

Numerosi e prestigiosi gli artisti che si sono susseguiti sul palco.

Cyndi Lauper si è esibita a New York, al Central Park, con “Girls Just Wanna Have Fun”.

A New York hanno suonato anche i Coldplay, che si sono cimentati in nove canzoni, tra cui "Higher Power" e "Fix You", con Billie Eilish e suo fratello Finneas.

Era invece a Parigi, ai piedi della Tour Eiffel, Ed Sheeran, che si è esibito nelle sue hit “Shape of You”, “Thinking Out Loud” e “Perfect”.

Sempre a Parigi anche Elton John, che ha proposto la pubblico in festa, tra le altre sue hit, anche “Rocket Man”, “Your Song” e “Tiny Dancer”.

