Elodie presenta Vertigine: il video

Elodie ha pubblicato il suo nuovo singolo. Si intitola "Vertigine" ed è stato scritto da Elisa Toffoli, Davide Petrella e Dario Faini (Dardust) che lo ha anche prodotto con la sigla DRD.

Ad accompagnare la canzone, un bellissimo video diretto da Attilio Cusani.

Elodie è al lavoro al nuovo album, a cui collaborano alcuni tra gli artisti di spicco della scena italiana: Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust. L'artista è stata anche protagonista di un'iniziativa fuori dal comune. Il settimanale Vanity Fair le ha infatti dedicato la copertina. La foto che la ritrae è stata trasformata in un bene digitale unico e irripetibile, nella logica del NFT (Not Fungible Tokens, che stabilisce la provenienza, l’autenticità e la proprietà di un bene digitale). La foto/opera d'arte digitale è stata acquistata da un acquirente per 25.000 dollari, donati a Pangea, l'onlus che si occupa dell’assistenza delle donne afghane arrivate in Italia.

(Foto Getty Images)