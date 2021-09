Fugees: ecco i primi video della reunion

Sono tornati: dopo 15 anni, è una vera emozione pensare che Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel, ovvero i Fugees, sono nuovamente insieme.

Il gruppo si è esibito il 22 settembre a New York. Ecco alcuni video dal concerto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mike Wavy (@mikewavy5)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hip Pop Kulture (@ivthekulture)

La reunion dei Fugees celebra i 25 anni dall'uscita del loro secondo album "The Score". Ci sarà anche un tour, che partirà il 2 novembre da Chicago e dopo gli Stati Uniti toccherà Parigi e Londra.

Durante il memorabile live a New York, la band ha eseguito la celebre hit “Killing Me Softly With His Song” e una cover di “No Woman, No Cry” di Bob Marley e Wailers.

(Foto Getty Images)