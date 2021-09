Elton John: ecco la nuova canzone con Charlie Puth

Elton John ha reso nota la sua nuova canzone "After All", realizzata in collaborazione con Charlie Puth.

Il brano farà parte del nuovo album di Elton, intitolato "The Lockdown Sessions", in arrivo il 22 ottobre. L'artista è entusiasta della canzone e della collaborazione con Puth.

«In studio, tra noi si è creata una straordinaria alchimia», ha rivelato Elton. Eravamo soltanto io e Charlie, nessun altro. Charlie ha un suo set casalingo con tastiere, synth e Pro Tool. Io ho suonato il piano elettrico e composto la canzone e poi Charles ha scritto rapidamente il testo. E' davvero veloce, Charlie... E' diventato un amico e anche un amico della mia famiglia. I nostri bambini lo amano e lui li adora».

Complimenti ricambiati da Puth: «Come compositore, per tutta la vita ho ammirato Elton John. E' davvero incredibile come le melodie e gli accordi sembrano arrivargli all'istante, appena si siede al pianoforte. Posso testimoniarlo, da quando abbiamo scritto la canzone insieme. Ha una classe unica al mondo e incarna davvero la definizione di genio della musica. far parte del suo viaggio musicale è stato come realizzare un sogno».

