Franco Battiato: i video più belli dal commovente concerto tributo

Si intitolava "Invito al Viaggio" ed è stato un grande, memorabile concerto-tributo organizzato all'Arena di Verona in onore di Franco Battiato, scomparso il 18 maggio di quest'anno.

Un omaggio alla vita e all'arte, ricco di emozioni ed energia, a cui hanno partecipato oltre 50 artisti.

Ecco alcuni momenti indimenticabili.

Diodato ha commosso con la sua versione di “E ti vengo a cercare”.

Jovanotti, ospite a sorpresa, ha eseguito con Saturnino “L'era del cinghiale bianco”.

Alice si è esibita con “Prospettiva Nevski” e “La Cura”.

Gianna Nannini e Giovanni Caccamo hanno scelto “Cuccurucucu”.

Mahmood ha eseguito “No time no space”.

Colapesce e Dimartino hanno conquistato il pubblico con "Sentimento nuevo".

Non mancava Gianni Morandi, con “Che cosa resterà”.

“I treni di Tozeur” sono stati la scelta dei Baustelle.

A chiudere il grande concerto, i Subsonica con “Up Patriots to Arms”.

Questa la scaletta completa del concerto

"Suite cinematografica” - Arisa

“Come un cammello in una grondaia” - Morgan

“L'animale” - Emma

“Lode all'inviolato” – Simone Cristicchi

“Luna indiana” – Manet Raghunath

“Povera Patria” – Paola Turci e Danilo Rossi

“Che cosa resterà” – Gianni Morandi

“No time no space” - Mahmood

“Il Re del Mondo” – Angelo Branduardi

“Un'altra vita” – Max Gazzé

“Tutto l'universo obbedisce all’amore” – Carmen Consoli

“L'era del cinghiale bianco” – Jovanotti e Saturnino

“Strani giorni” - Cristina Scabbia con Davide Ferrario, Chicco Gussoni e Saturnino

“Io chi sono?” - Alice

“Prospettiva Nevski” – Alice

“La Cura” - Alice

“Nomadi” – Alice e Juri Camisasca

“Segnali di vita” - Morgan con Fabio Cinti

“Shock in my town” - Bluvertigo

“Aria di rivoluzione” e “Da oriente a occidente” – Gianni Maroccolo, Antonio Aiazzi, Beppe Brotto, Andrea Chimenti

“La Torre” - Vinicio Capossela

“Voglio vederti danzare” - Extraliscio

“Attende Domine” – Juri Camisasca

“L'ombra della luce” – Juri Camisasca e Nabil Bey

“Oceano di silenzio” - Roberto Cacciapaglia

“Oceano di silenzio” - Eugenio Finardi con Cristina Baggio

“La stagione dell'amore” – Fiorella Mannoia

“Summer on a solitary beach” – Luca Madonia

“I treni di Tozeur” - Baustelle

“Gli uccelli” – Giovanni Caccamo

“Bandiera bianca” e “Sentimiento nuevo” – Colapesce e Dimartino “Cuccurucucu” – Gianna Nannini

“Magic shop” – Vasco Brondi

“Stranizza d'amuri” – Mario Incudine e Enzo Avitabile

“E ti vengo a cercare” - Diodato

“Centro di gravità permanente” – Colapesce, Dimartino, Luca Madonia, Giovanni Caccamo, Carmen Consoli e Mario Incudine

“Up Patriots to arms” - Subsonica

“Torneremo ancora” – Franco Battiato

