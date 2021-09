Marco Mengoni come Richard Gere

Marco Mengoni ha lasciato senza fiato indossando lo stesso completo reso indimenticabile da Richard Gere nel film "American Gigolo".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial)

Il cantante era ospite del nuovo programma condotto da Alessandro Cattelan e ha eseguito "I Heard It Through the Grapevine" di Otis Redding e un medley delle sue hit "Guerriero", "Muhammad Ali", "Ma stasera".

A incantare è stato però anche il completo indossato: quello che Richard Gere sfoggiava nel celebre film di Paul Schrader "American Gigolo", del 1980. Gli abiti maschili dell'attore, che grazie a quel film vide esplodere la sua carriera, erano firmati Giorgio Armani. E anche l'appeal di re Giorgio negli Stati Uniti, grazie al film, divenne incontenibile.

Marco Mengoni, felice della sua scelta di stile, si è anche fatto fotografare accanto al memorabile completo di Richard Gere. E l'emozione, e la nostalgia, non sono mancate...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial)

(Foto Getty Images)