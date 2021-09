Ed Sheeran: arriva il tour

L’attesa è finita: Ed Sheeran ha annunciato la sua prossima tournée internazionale. Lo ha fatto con un post sul suo profilo Instagram. Tornerà ad esibirsi live da aprile a settembre del 2022. Girerà l’Europa e il Regno Unito. Prima tappa in Irlanda, poi UkK, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia e Austria. Ad oggi non ci sono date in Italia ma potrebbero essere aggiunte. L’ultimo tour mondiale ha tenuto impegnato il cantante britannico per più di due anni. Qualche numero? Si è esibito in 258 concerti in arene, palasport e stadi. Sono stati 8 milioni e 700mila i biglietti venduti per un totale di 776 milioni di dollari incassati. Il prossimo 29 ottobre Ed Sheeran pubblicherà il suo nuovo album “Equals” dopo due anni da “No. 6 Collaborations Project” e a quattro dal pluripremiato “Divide” uscito nel 2017.

Di seguito le date dei concerti:

Aprile

28 – Páirc Uí Chaoimh, Cork, Irlanda

Maggio

5 – Thomond Park, Limerick, Irlanda

12 – Boucher Road Playing Fields, Belfast

26 – Principality Stadium, Cardiff

27 – Principality Stadium, Cardiff

Giugno

3 – Stadium of Light, Sunderland

4 – Stadium of Light, Sunderland

10 – Etihad Stadium, Manchester

11 – Etihad Stadium, Manchester

16 – Hampden Park, Glasgow

17 – Hampden Park, Glasgow

29 – Wembley Stadium, Londra

30 – Wembley Stadium, Londra

Luglio

1 – Wembley Stadium, Londra

7 – Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Germania

14 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Paesi Bassi

15 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Paesi Bassi

22 – King Baudouin Stadium, Brussels, Belgio

29 – Stade De France, Paris, Francia

Agosto

4 – Øresundsparken, Copenhagen, Danimarca

10 – Ullevi, Gothenburg, Svezia

20 – Olympic Stadium, Helsinki, Finlandia

25 – PGE Narodowy, Warsaw, Polonia

Settembre

1 – Ernst Happel Stadium, Vienna, Austria

10 – Olympiastadion, Munich, Germania

16 – Letzigrund Stadion, Zurich, Svizzera

23 – Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germania