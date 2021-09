Anastacia, buon compleanno

Tanti auguri Anastacia! La cantante è nata a Chicago il 17 settembre del 1968 con il nome di Anastacia Lyn Newkirk

Cantautrice, compositrice e produttrice discografica, ha pubblicato sette album e venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo.

A lanciarla nel 1999 è stato il singolo "I'm Outta Love", che anticipava l'album "Not That Kind". Il disco successivo, "Freak of Nature", conteneva le hit "Paid My Dues", "One Day in Your Life" e "Why'd You Lie to Me".

Anastacia è stata ospite dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia e ha sfilato sul red carpet della prima del film "Freaks Out".