Queen: apre a Londra un temporary shop interamente dedicato alla band

Fan dei Queen, buone notizie in arrivo: a Londra aprirà un temporary shop interamente dedicato ai Queen.

Il negozio si chiamerà Queen The Greatest e si troverà in Carnaby Street.

Aprirà i suoi battenti il 28 settembre, per chiuderli nel gennaio del 2022. All'interno, sarà possibile acquistare musica, gadget, merchandising e capi d'abbigliamento dedicati ai Queen.

Ogni mese gli oggetti in vendita cambieranno, spaziando tra design, arte e musica. Ci saranno dischi in edizione limitata, oggetti lifestyle e collaborazioni con brand del fashion come Champion e Wrangler e della gioielleria come Johnny Hoxton. Inoltre, numerose installazioni racconteranno la storia della band e ogni settimana saranno in programma sempre nuovi eventi.

(Foto Getty Images)