R.E.M: si festeggiano i 25 anni di un grande classico

Per celebrare il 25° anniversario dell'album dei R.E.M. "New Adventures in Hi-Fi" il 29 ottobre esce una ristampa speciale del disco.

L'album uscì nel settembre del 1996 ed è tra i più amati dai fan e dalla stessa band. Oggi è ormai un album di culto. Composto e registrato per la maggior parte durante il Monster tour del 1995, è anche l’ultimo album in cui suona la batteria Bill Berry, uno dei fondatori. Il bassita Mike Mills ai tempi raccontò così la genesi del disco:“Volevamo realizzare un album sul fatto di essere lungo la strada, senza parlare del fatto di essere in viaggio. L’idea era che l’emozione dell’essere in viaggio fosse evocata dal sound e dal feel complessivo dell’album stesso”. E il chitarrista Peter Buck aggiunge: "L’idea era di metterci alla prova, una sfida con noi stessi. Il mio proposito era di mostrare esattamente come mi sentissi in quel momento, con una immediatezza che forse certi dischi non posseggono proprio. Questo album era un tentativo di trasmettere ciò che eravamo in quel preciso istante".

Le canzoni furono registrate nel pullman adibito a studio mobile. Buck oggi ricorda: "Per la maggior parte degli album, vai in studio e li realizzi. Tutto lì. E anni dopo hai ricordi vaghi di dove fossi, delle canzoni, delle sedute di registrazione. Ma di questo io ricordo tutti i dettagli. Un’avventura. Ed era stata dura, ma alla fine ne abbiamo fatto un disco. Una sfida come nessun’altra nella mia vita".

Ad anticipare la ristampa, il singolo “Leave – Alternate Version” in origine scritto per la colonna sonora del film “Una vita esagerata”. Adesso sfoggia una diversa parte vocale di Stipe, che commenta così: "In effetti forse preferisco questa versione a quella dell’album… No, diciamo così: non è questione di preferire l’una o l’altra, raccontano due storie differenti".

La ristampa è un'edizione in due cd + un BluRay ricca di bonus, con rimasterizzazione, 13 B-side e rarità, un film inedito di 64 minuti (proiettato in cinque città nel 1996, per promuovere la pubblicazione del nuovo album), e un EPK inedito di 30 minuti. Il BluRay contiene "New Adventures in Hi-Fi" inversione Hi-Res / 5.1 Surround Sound audio, più cinque video restaurati in HD tra i quali “Bittersweet Me”, “Electrolite” e “E-Bow the Letter”. Non mancano un libro rilegato di 52 pagine con foto d’archivio – molte inedite –, nuove note di copertina del giornalista Mark Blackwell e contributi di tutti e quattro i membri della band, nonché di Patti Smith e Thom Yorke

Le tracklist

Deluxe Edition (2-CD/1-Blu-Ray):

Disc 1 – New Adventures in Hi-Fi (remastered audio)

How the West Was Won and Where It Got Us

The Wake-Up Bomb

New Test Leper

Undertow

E-Bow the Letter

Leave

Departure

Bittersweet Me

Be Mine

Binky the Doormat

Zither

So Fast, So Numb

Low Desert

Electrolite

Disc 2 – B-sides and Rarities

Tricycle (Instrumental)

Departure (Live Rome Soundcheck / Rome, Italy / 2/22/1995)

Wall of Death

Undertow (Live / Atlanta, GA / 11/18/1995)

Wichita Lineman (Live / Houston, TX / 9/15/1995)

New Test Leper (Live Acoustic / Seattle, WA / 4/19/1996)

The Wake-Up Bomb (Live / Atlanta, GA / 10/4/1995)

Binky the Doormat (Live / Atlanta, GA / 11/18/1995)

King of Comedy (808 State Remix)

Be Mine (Mike on Bus version)

Love Is All Around

Sponge

Leave (Alternate Version)

Disc 3 (Blu-Ray)

R.E.M. Outdoor Projections – Saturday Sept 7, 1996 – 5 cities (64:56)

New Adventures in Hi-Fi EPK – previously unreleased 30 min version (29:13)

New Adventures in Hi-Fi 5.1 Audio

New Adventures in Hi-Fi – Hi-Resolution Audio

E-Bow the Letter (Music Video)

Bittersweet Me (Music Video)

Electrolite (Music Video)

How the West Was Won and Where It Got Us (Music Video)

New Test Leper (Music Video)

Expanded Edition (2-CD):

Disc 1 – New Adventures in Hi-Fi (remastered audio)

1. How the West Was Won and Where It Got Us

2. The Wake-Up Bomb

3. New Test Leper

4. Undertow

5. E-Bow the Letter

6. Leave

7. Departure

8. Bittersweet Me

9. Be Mine

10. Binky the Doormat

11. Zither

12. So Fast, So Numb

13. Low Desert

14. Electrolite

Disc 2 – B-Sides and Rarities

1. Tricycle (Instrumental)

2. Departure (Live Rome Soundcheck / Rome, Italy / 2/22/1995)

3. Wall of Death

4. Undertow (Live / Atlanta, GA / 11/18/1995)

5. Wichita Lineman (Live / Houston, TX / 9/15/1995)

6. New Test Leper (Live Acoustic / Seattle, WA / 4/19/1996)

7. The Wake-Up Bomb (Live / Atlanta, GA / 10/4/1995)

8. Binky the Doormat (Live / Atlanta, GA / 11/18/1995)

9. King of Comedy (808 State Remix)

10. Be Mine (Mike on Bus Version)

11. Love Is All Around

12. Sponge

13. Leave (Alternate Version)

New Adventures in Hi-Fi (Vinyl):

Side A

1. How the West Was Won and Where It Got Us

2. The Wake-Up Bomb

3. New Test Leper

Side B

1. Undertow

2. E-Bow the Letter

3. Leave

Side C

1. Departure

2. Bittersweet Me

3. Be Mine

4. Binky the Doormat

Side D

1. Zither

2. So Fast, So Numb

3. Low Desert

4. Electrolite

(Foto Getty Images)