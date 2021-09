Britney Spears: nozze in arrivo

Fiori d'arancio in vista per la reginetta del pop Britney Spears, che ha di nuovo trovato la serenità in amore grazie al personal trainer Sam Asghari. Dopo un fidanzamento di quattro anni, la coppia è pronta a pronunciare il fatidico sì. Su Instagram la futura sposa tra le braccia del suo innamorato mostra un bel diamante, realizzato dal gioielliere newyorkese Roman Malayev.

Reduce da un anno con alti e bassi negli ultimi mesi, per le vicende legate al padre, la cantante ha rivolto parole molto dolci nei confronti di Asghari per averla aiutata nei suoi anni più difficili. Sei stato la mia roccia.

I due si sono incontrati sul set del video musicale di "Slumber Party" nel 2016 e da allora l'intesa è cresciuta. Già nella scorsa primavera in una intervista Asghari, aveva spiegato la sua intenzione di fare sul serio con Britney: "Le mie priorità nella vita sono rimanere umile, voglio portare la mia carriera a un passo successivo, così come la mia relazione. Non mi dispiacerebbe diventare padre".

(foto Getty Images)