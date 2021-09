Billie Eilish e quel generoso patto del Met Gala

Ha davvero fatto sensazione Billie Eilish al Met Gala del 13 settembre. L'evento, che si è svolto come di consueto al Metropolitan Museum, ha visto le più note celebrità indossare abiti assai estrosi, per non dire stravaganti.

A brillare come una gemma è stata però Billie Eilish. Sofisticata, elegantissima, davvero di gran classe in un abito vaporoso dalla tenue tonalità rosa cipria. Un capo del ben noto stilista diorigini dominicane (ma naturalizzato statunitense) Oscar de la Renta.

Ebbene adesso Billie ha rivelato perché ha accettato di indossare quell'abito. Lo stilista le ha infatti promesso che d'ora in avanti bandirà completamente dalle sue collezioni tutte le pellicce. A rivelare questo generoso patto è stata la stessa Eilish, in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram.

"Grazie Oscar de la Renta per aver creato questo meraviglioso abito e dato vita alle mie idee e alla mia visione. E' stato un onore indossarlo sapendo che da adesso in poi le creazioni Oscar de la renta saranno del tutto senza uso di pellicce... un cambiamento che avrà un impatto positivo, non solo per gli animali, ma anche per il pianeta e l'ambiente tutto. Sono onorata di aver fatto da catalizzatore ed essere stata ascoltata su questo argomento e chiedo agli stilisti di seguire questo esempio".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish)

Alex Boden, chief executive del brand Oscar de la Renta, ha confermato che la scelta di eliminare ogni traccia di pelliccia di origine animale dalle future collezioni della griffe si deve proprio a Billie Eilish. E ha ricordato come lo stilista fosse un grande fan delle pellicce. Una vera e propria rivoluzione, insomma, grazie alla tenacia della Eilish.

(foto Getty Images)