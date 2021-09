Se Ed Sheeran si ispira a Elton John

Ed Sheeran si ispira a Elton John per il look del nuovo singolo "Shivers", secondo estratto dal suo nuovo album, in uscita il prossimo 29 ottobre, in cui, parla d’amore e dei brividi percepiti dal contatto con l’altra persona, in un vortice di frasi romantiche.

Nel video il cantautore si diverte a fare il trasformista, veste inedita a tutti i suoi fan. Abiti brillanti, piume e grandi occhiali quadrati da sole ricoperti di strass rosa e una giacca in lamé argentata con frange.

Ma non è finita qui, perché, prendendo a modello l'amico Elton John, il 30enne di Halifax ha indossato anche una camicia lucida e un paio di legging attillati neri e argentati, abbinati a delle sneakers super scintillanti. Nel video compare anche l’attrice statunitense Anna Sophia Robb.

Ed Sheeran ha comunque postato una foto, pubblicata su Instagram, in abiti più sobri, in cui è seduto su un divano giallo in completo verde e cravatta nera. "Il momento in cui ti rendi conto che il tuo ultimo singolo è stato numero uno per 10 settimane e ora c’è un sacco di pressione sul prossimo, per non fare flop", recita la didascalia.

(Foto Getty Images)