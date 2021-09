I Duran Duran e Kylie Minogue insieme per una giusta causa

I Duran Duran e Kylie Minogue saranno i protagonisti del concerto londinese Global Citizen Live 2021.

L'evento, in programma il 25 settembre, unirà numerosi artisti, impegnati in una serie di concerti in varie città del mondo, con lo scopo di "difendere il pianeta e sconfiggere la povertà". Oltre a Londra, gli show saranno anche a Los Angeles, Lagos, Parigi, New York, Rio de Janeiro, Sydney, Seoul, Mumbai e molte altre capitali internazionali.

Sul palco a Londra si esibiranno anche i Måneskin, Nile Rodgers con gli Chic e Rag’n’Bone Man.

Tra gli artisti che prenderanno parte al progetto e suoneranno dalle città coinvolte Stevie Wonder, Billie Eilish, Lorde, The Weeknd, Ed Sheeran, Coldplay, ONEREPUBLIC.

(foto Getty Images)