Madonna dopo l'estate focosa: tra fidanzato e nuova musica

E' stata un'estate focosa per Madonna. L'artista ha trascorso le sue vacanze (e il 63esimo compleanno) in Puglia, nel lussuoso resort di Savelletri che l'ha ospitata spesso. Tra canti, balli e feste, il tempo è volato e Madonna infine ha lasciato l'Italia a bordo di un treno storico della Fondazione Ferrovie dello Stato, in sottofondo la musica di Claudio Villa.

Ora per l'artista è il momento di tornare al lavoro. Eccola infatti in studio di registrazione. Con lui, il fidanzato Ahlamalik Williams, che ormai è sempre in sua compagnia. "In studio con il mio bello", ha scritto l'artista accompagnando le immagini postate sulla sua pagina Instagram.

Non ha però rivelato se stia lavorando a un nuovo progetto o si tratti di una collaborazione. L'anno prossimo intanto Madonna festeggerà i suoi 40 anni di carriera con una ristampa che raccoglierà gli album di studio, i live, le compilation, i singoli e le colonne sonore. Un progetto davvero grandioso.

Dalle foto pubblicate sui social, è anche evidente come l'artista si stia allenando per tornare nella sua forma migliore. Quali altri sorprese dovremo aspettarci da Madonna?

