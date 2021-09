Annie Lennox suona un suo classico ed emoziona nel profondo

Annie Lennox, insieme a Dave Stewart, ci ha regalato canzoni memorabili. Erano i tempi degli Eurythmics che, con una manciata di album, ci hanno colpito nel profondo, da "Sweet Dreams (Are Made of This)" a "Revenge", da "Touch" a "Savage".

Dopo lo scioglimento della band, tanto è accaduto ai suoi componenti. E adesso Annie, che si è dedicata a una grande carriera da solista, vive a Los Angeles, in una villa in cima a Nichols Canyon, uno spazio bianco e minimale che i suoi fan conoscono bene, perché l'artista vi ambienta i suoi video pubblicati sui social.

Tra le ultime clip, non manca di emozionare quella in cui Annie interpreta nuovamente un grande classico degli Eurythmics, "Thorn In My Side", tratto dall'album "Revenge".

Ecco il video di Annie.

Ed ecco il video ufficiale della canzone.

(Foto Getty Images)

