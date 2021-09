Moby buon compleanno

Moby è il nome d'arte di Richard Melville Hall. L'artista è nato a New York l'11 settembre 1965. A dargli il soprannome di Moby si dice sia stata la madre, in onore del prozio Herman Melville, che aveva scritto tra gli altri il grande romanzo "Moby Dick".

Moby suona la tastiera, la chitarra e il basso elettrico. E' impegnato politicamente e si batte per i diritti degli animali (a cui ha dedicato più tatuaggi: sulle braccia la scritta Animal Rights, sul collo Vegan for life e Thou shall not kill). Ha dato vita a una sala da tè a New York, il TeaNy, chiusa dal 2015, e al ristorante vegano Little Pine a Los Angeles.

Ha iniziato lavorando come dj a New York. A lanciarlo, nel 1999, è stato l'album "Play", che ha venduto oltre dodici milioni di copie.

(foto Getty Images)