Dave Stewart buon compleanno

David Stewart è nato a Sunderland, in Gran Bretagna, 9 settembre 1952. La sua fama è soprattutto legata al periodo in cui diede vita, con Annie Lennox, agli Eurythmics.

Tutto ebbe inizio nel 1976, quando Dave conobbe Annie Lennox, con cui intreccia anche una relazione sentimentale. I due danno vita ai The Catch, che poi cambieranno nome in The Tourists e infine in Eurythmics.

Dopo tanti successi, gli Eurythmics si sciolgono nel 1990, dopo il tour per promuovere l'album "We Too Are One", Ci sarà una reunion nel 1999, con l'album "Peace" e un tour mondiale. Dave e Annie torneranno a collaborare nel 2005, con la raccolta "Ultimate Collection".

Dave Stewart ha poi pubblicato un album con gli Spiritual Cowboys e alcuni dischi da solista. Ha composto con Bono, nel 2002, la canzone "American Prayer", usata anche nel video del 2008 per promuovere la campagna elettorale dell'allora senatore Barack Obama.

Stewart ha composto canzoni per le Shakespeare Sisters (ne faceva parte l'allora moglie Siobhan Fahey, ex Bananarama) e ha collaborato con Mick Jagger, Gianna Nannini, Bryan Ferry, Ringo Starr, Sinéad O'Connor, Aretha Franklin, Geri Halliwell, Tom Petty, Bob Dylan. E' anche regista: ha diretto il documentario "Deep Blues: A Musical Pilgrimage to the Crossroads" (con Robert Mugge) e il film "Honest".

