Elton John pubblica il nuovo album

Elton John pubblica il 22 ottobre il suo nuovo album, intitolato “The Lockdown Sessions”.

Si tratta di una raccolta di 16 canzoni, realizzate in collaborazioni con grandi personaggi della musica internazionale, tra cui Charlie Puth, Dua Lipa, Miley Cyrus, Stevie Wonder.

L'album è nato nel marzo 2020, quando Elton dovette sospendere il suo Farewell Yellow Brick Road Tour a causa della pandemia. L'artista iniziò così a collaborare con alcuni musicisti conosciuti grazie al suo show “Rocket Hour”. Ne è nato un disco che raccoglie più generi, età, culture, continenti.

L'album è anticipato dal singolo "Cold Heart (PNAU Remix)" con Dua Lipa.

Elton John ha presentato così il disco: "L'ultima cosa che mi aspettavo di fare durante l'isolamento era fare un album. Ma, mano a mano che la pandemia andava avanti, continuavano a spuntare progetti una tantum. Alcune delle sessioni di registrazione dovevano essere fatte a distanza, via Zoom, cosa che ovviamente non avevo mai fatto prima. Alcune sessioni sono state registrate con regole di sicurezza molto severe: lavorare con un altro artista, ma separati da schermi di vetro. La cosa certa è che tutte le tracce su cui ho lavorato erano davvero interessanti e diverse, roba completamente diversa da tutto ciò per cui sono conosciuto, roba che mi ha portato fuori dalla mia comfort zone in un territorio completamente nuovo. E ho capito che c'era qualcosa di stranamente familiare nel lavorare in questo modo. All'inizio della mia carriera, alla fine degli anni 60, ho lavorato come session man. Lavorare con diversi artisti durante il lockdown mi ha ricordato questo. Avevo chiuso il cerchio: ero di nuovo un session man. Ed era ancora uno sballo".

Questa la tracklist

1. Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

2. Elton John, Young Thug & Nicki Minaj – Always Love You

3. Surfaces feat. Elton John – Learn To Fly

4. Elton John & Charlie Puth – After All

5. Rina Sawayama & Elton John – Chosen Family

6. Gorillaz feat. Elton John & 6LACK – The Pink Phantom

7. Elton John & Years & Years – It's a sin (global reach mix)

8. Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith – Nothing Else Matters

9. Elton John & SG Lewis – Orbit

10. Elton John & Brandi Carlile – Simple Things

11. Jimmie Allen & Elton John – Beauty In The Bones

12. Lil Nas X feat. Elton John – One Of Me

13. Elton John & Eddie Vedder – E-Ticket

14. Elton John & Stevie Wonder – Finish Line

15. Elton John & Stevie Nicks – Stolen Car

16. Glen Campbell & Elton John – I’m Not Gonna Miss You

(foto Getty Images)