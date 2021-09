Hallelujah: la bellissima storia di questa celebre canzone

"Hallelujah" è una celebre canzone di Leonard Cohen che ha sempre conquistato il cuore degli ascoltatori e di tanti musicisti.

Adesso è anche protagonista di un documentario, intitolato "Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song", formato da Daniel Geller e Dayna Goldfin e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Il lungometraggio racconta la storia della canzone, che spesso è stata poco compresa dal pubblico.

I registi hanno dichiarato come l'idea iniziale fosse quella di «ricostruire la genesi di questo brano, lavorare sui materiali dell'epoca e mettere in luce gli aspetti più profondi di Hallelujah».

Comporla fu davvero difficoltoso per Cohen, che la scrisse dopo innumerevoli prove negli Anni Ottanta e la incluse infine nel disco “Various positions”, del 1984. La cantò poi Bob Dylan dal vivo, senza riscuotere interesse.

Fu invece John Cale a portarla alla ribalta: sentì Cohen cantarla a un concerto e adorò quella canzone, così scrisse all'artista per averla. Cohen rispose inviando anche molti versi inediti del brano, che Cale utilizzò per inciderla nel disco tributo “I’m Your Fan”. A sua volta a sentire questa versione e innamorarsene fu Jeff Buckley, che la registrò per il suo album “Grace” del 1994 e la portò al successo.

"Hallelujah" fu poi riproposta nella popolare serie televisiva "The O.C.".

Sono poi venute la versione di Rufus Wainwright per “Shrek” nel 2001, e le cover di Bono, Bon Jovi, Justin Timberlake. Anche Elisa ha cantato "Hallelujah", così come Andrea Bocelli ed Ermal Meta.

