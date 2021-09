Ed Sheeran annuncia il nuovo singolo

Arriva un nuovo singolo per Ed Sheeran. A rivelarlo è stato l'artista stesso, con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Ecco come ha presentato la canzone, intitolata "Shivers", l'artista: «Ho scritto questo brano appena concluso il tour di Divide in una fattoria in affitto nel Suffolk, dove avevamo allestito uno studio per un paio di settimane per vedere cosa sarebbe successo. La canzone è stata scritta in 3 giorni, il che è molto diverso da come faccio di solito, ma ho sentito che era troppo speciale per sbagliare. Originariamente doveva essere il primo singolo, ma non avrei visto un mondo in cui esistesse "Bad Habits" se non fosse uscita in estate. "Shivers" era decisamente più autunnale. Spero vi piaccia, io la amo così tanto. Il video è selvaggio, ma lo vedrete la prossima settimana»."

La canzone, in uscita il 10 settembre, segue i precedenti singoli "Bad Habits" e "Visiting Hours"e farà parte del nuovo album, intitolato "Equals". L'album, composto da 14 tracce, è in arrivo il 29 ottobre.

Ecco la tracklist:

Tides

Shivers

First Times

Bad Habits

Overpass Graffiti

The Joker And The Queen

Leave Your Life

Collide

2step

Stop The Rain

Love In Slow Motion

Visiting Hours

Sandman

Be Right Now

(Foto Getty Images)