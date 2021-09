Imagine compie 50 anni: in programma una grande celebrazione

Il 9 settembre è l’anniversario di una canzone diventata un inno a livello mondiale, concepito da John Lennon e Yoko Ono: "Imagine", che festeggerà nel 2021 i 50 anni dalla pubblicazione.

Yoko e il figlio Sean Ono Lennon, così come chi gestisce l'eredità di John Lennon e Universal Music Group, stanno organizzando un party dal respiro globale.

Recentemente, parlando di "Imagine", Yoko Ono ha detto: “La canzone incarnava ciò in cui credevamo all'epoca. Io e John ci siamo conosciuti, lui veniva dall'Occidente e dall'Oriente, e stiamo ancora insieme. Abbiamo questa unità e il mondo intero che alla fine si possa unire' è la sensazione che saremo tutti molto felici insieme”.

Tra gli eventi per l'anniversario un 'watch party' per il film del 1971 "Imagine", uno dei primi lungometraggi musicali concettuali; con tutte le canzoni dell'album "Imagine" di John Lennon e quattro canzoni dal disco di Yoko Ono "Fly", pubblicato sempre nel 1971.

Il 10 settembre, Capitol e Universal Music Group pubblicheranno un'edizione da collezione limitata di "Imagine" stampata in doppio vinile bianco.

"Imagine - The Ultimate Mixes & Out-takes", conterrà la demo originale del brano, con una serie di outtakes che mostrano il processo di scrittura e registrazione e l'evoluzione delle canzoni.

(Foto Getty Images)