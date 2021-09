Alicia Keys: nuova musica in arrivo

Alicia keys sta per pubblicare della nuova musica. A darne l'annuncio è stata l'artista stessa, con una foto pubblicata sulla sua pagina Instagram.

Il titolo della canzone è "La La" e la data di pubblicazione il 9 settembre. Nella foto, Alicia indossa giganteschi orecchini a cerchio con la scritta Queen, catene d'oro e smalto dorato, a suggerire di avere il tocco di Re Mida, il re che trasformava in oro tutto ciò che toccava.

Alicia Keys ha fatto anche scoprire un assaggio della canzone su TikTok.

This is a ZONEEEEEEE!!!! Can y’all teach me the #LaLa??? pic.twitter.com/kyvqxkrWXz — Alicia Keys (@aliciakeys) August 30, 2021

Intanto è arrivata la notizia secondo cui la celebre hit dell'artista, "Girl on Fire", diventerà un graphic novel. Sarà pubblicato nel marzo del 2022 dalla casa editrice HarperCollins e illustrato da Brittney Williams. A essere raccontata è la storia della quattordicenne Lolo Wright e dei suoi poteri straordinari.

Alicia ha dichiarato: «Quando ho scritto "Girl on Fire", sapevo che la stavo scrivendo per quella ragazza nella stanza in fondo che aveva bisogno di sentirsi dire che poteva far tutto, che niente è impossibile. Quando è nata l'idea di trasformare la canzone in un graphic novel, sapevo che volevo si trattasse sella storia di una ragazza che inizia a capire la forza di cui è dotata. Cìè una piccola Lolo in ciascuno di noi. Noi tutti abbiamo dentro dei poteri per realizzare progetti impensabili e io sono così orgogliosa e felice di condividere con voi questa storia. Vi innamorerete di Lolo».

(foto Getty Images)