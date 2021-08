Michael Jackson: sta per arrivare nuova musica, parola del fratello Tito

Il Re del Pop potrebbe tornare!

Secondo quanto affermato dalla famiglia di Michael Jackson, infatti, l'artista scomparso nel 2009, avrebbe lasciato nel cassetto, canzoni inedite da diffondere ai posteri. "Siamo disposti a fare dei tentativi e a vedere cosa succede", ha dichiarato il fratello Tito, al tabloid britannico "The Sun". E il plurale maiestatis si riferisce al fatto che, anche gli altri fratelli starebbero lavorando alacremente, nella speranza di poter pubblicare una nuova opera che porti la firma di Jacko.

"Sarebbe bello essere in un disco con Michael ancora una volta", ha aggiunto Tito, già membro assieme a Michael, dei mitici "Jackson 5", il gruppo musicale formatosi negli anni Sessanta con protagonisti i cinque fratelli della famiglia. In seguito, si aggiunse anche Randy e la band cambiò nome, trasformandosi in The Jacksons.

Proprio con loro, Tito sarebbe prossimo a tornare in studio di registrazione per incidere nuove tracce basate su inediti nati dal genio del membro della band, diventato più celebre. The Jacksons hanno pubblicato sei album in studio, durante la propria carriera, il primo risale al 1976 (uscito con il titolo "The Jacksons") e l'ultimo nel 1989, "2300 Jackson Street". In mezzo ci sono stati "Goin' Places" (1977), "Destiny" (1978), "Triumph" (1980) e "Victory" (1984).

Di recente, il disco di Michael Jackson, "Thriller", ha ottenuto il trentaquattresimo disco di platino (pari a 34 milioni di copie vendute). Con questo risultato, il famoso album del cantante diventa il disco più venduto della storia della musica di tutti i tempi.