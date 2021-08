Tiromancino: "Domenica" è il nuovo singolo

I Tiromancino stanno per tornare con un nuovo singolo, che si intitola "Domenica" e sarà disponibile dal 10 settembre.

Negli ultimi mesi, Federico Zampaglione si era dedicato totalmente a "Morrison", film con Lorenzo Zurzolo. Dalla colonna sonora sono stati estratti "Cerotti", scritto dal cantautore con Gazzelle, e "Er Musicista", composto e cantato da Zampaglione con Franco 126.

Ma ora è tempo di nuova musica, come annunciato dall'artista sui suoi canali social: "Il primo passo di quello che sarà un lungo e avventuroso viaggio. Uscirà il 10 settembre ma non ho resistito. È una canzone nata in un istante ma che racconta tutta una vita."