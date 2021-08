Stanno per tornare gli Abba

Sono passati esattamente quarant'anni da "The Visitors", ultimo (per ora) album degli Abba, uscito nel 1981.

E ora, la band svedese sta per tornare! Addirittura, secondo The Sun, ci sono delle nuove canzoni pronte ad uscire, di cui una addirittura il prossimo venerdì.

Ma le canzoni inedite non sono l'unica bella novità da Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog e Frida Lyndstad. Gli Abba sono, infatti, pronti a dare il via a ABBAtar Voyage tour, uno show realizzato con degli ologrammi. Lo show doveva partire già nel 2020, ma l'arrivo dell'emergenza sanitaria ha costretto anche loro a rimandarlo.

Gli Abba avevano deciso di prendere strade separate nel 1982, per riunirsi nel 2016, in occasione del 50esimo anniversario dell'incontro tra Ulvaeus e Andersson. Successivamente, nel 2018, la band aveva dichiarato di essere tornata in studio per registrare due nuovi brani (uno intitolato I Still Have Faith In You), ma nessuno dei due è stato ancora pubblicato, a causa della pandemia.

Pare, dunque, che insieme a questi due brani, usciranno altre canzoni. Non è chiaro, però, se saranno raccolti in un disco o se saranno solamente dei singoli.