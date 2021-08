Ed Sheeran e il nuovo album: = (Equals) uscirà il 29 ottobre

Finalmente la buona notizia che aspettavamo ormai da un bel po' è arrivata: a breve uscirà il nuovo album di Ed Sheeran. La data prevista, come ha scritto il cantante sui suoi social, è quella del 29 ottobre 2021.

Il cantante britannico era tornato da poco in cima alle classifiche con "Bad Habits", dopo che qualche anno di silenzio, se non per qualche collaborazione, e tra poco più di due mesi pubblicherà = (Equals). Sheeran ha, dunque, ancora una volta, attinto dalla matematica per il titolo del suo album, dopo +, x e ÷.

"Equals è un album molto personale e significa molto per me" ha scritto Ed: "La mia vita è cambiata molto negli ultimi anni - mi sono sposato, sono diventato padre, ho perso degli amici, e nell’album rifletto su tutto ciò. Lo vedo come un album della maturità e non vedo l’ora di condividerlo con tutti voi".

In "=" troveremo brani composti nel giro di quattro anni. Ed canterà le esperienze e le persone vissute durante questo tempo, cantando le varie sfumature dell'amore, il lutto e la perdita, la resilienza, ma anche la sua stessa carriera e anche la paternità (Ed è da quasi un anno diventato padre di Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.)

Ecco la tracklist di "=":

1. Tides

2. Shivers

3. First Times

4. Bad Habits

5. Overpass Graffiti

6. The Joker And The Queen

7. Leave Your Life

8. Collide

9. 2step

10. Stop The Rain

11. Love In Slow Motion

12. Visiting Hours

13. Sandman

14. Be Right Now