Madonna ha un desiderio per il suo compleanno: eccolo!

Madonna compie 63 anni il 16 agosto (è nata infatti a Bay City nel 1958) e qualche giorno prima del fausto giorno ha rivelato con un video sulla sua pagina Instagram cosa desidera per il suo compleanno.

Ma cosa può volere un personaggio che ha avuto già moltissimo dalla vita in tema di successo, fama, affetti e perché no, anche denaro? Be', Madonna non desidera nulla per sé. Vuole invece mobilitare le coscienze a favore degli altri. Nello specifico, chiede ai fan un contributo per l'ospedale dedicato ai bambini che ha fatto costruire quattro anni fa in Malawi, terra d'origine dei suoi figli David Banda, Mercy James, Esther e Stella.

Ecco il video in cui Madonna esprime il suo desiderio: 50 letti per il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Mercy James (battezzato con il nome di una delle sue figlie).

Ci sarebbe forse da opinare sul perché Madonna abbia girato il video appollaiata sulla sua vasca da bagno, ma il desiderio è senz'altro eccellente e speriamo che tanto contribuiscano alla sua giusta causa.

Auguri, Madonna.

(foto Getty Images)