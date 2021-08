Sting pronto a emozionarci ancora

Sì, Sting è davvero un artista eclettico. Grande musicista, ottimo cantante, produttore di rinomati vini toscani, benefattore e naturalmente... anche attore.

Ed è proprio in questa veste che adesso lo vediamo impegnato.

Sting ha infatti recitato nel film "Kaamelott", tratto da una fortunata serie televisiva francese e da poco uscito con grande successo in Francia. La storia è ricca di atmosfere tra "Il Trono di Spade" e la saga di Re Artù e vede Sting recitare in un ottimo francese.

Ma Sting non apparirà solo in "Kamelott". Lo vedremo anche nella nuova serie tv in arrivo intitolata "Only Murders in the Building", una produzione che mixa commedia e investigazioni. La serie è creata e interpretata da Steve Martin e Sting recita... se stesso.

