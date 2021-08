Billie Eilish e la sua meravigliosa esibizione in tv

Billie Eilish sta godendo un grande, meritato successo grazie al suo album "Happier than Ever" (238.000 copie vendute in appena cinque giorni) e si è esibita in una versione da brividi della title track durante l'ultima puntata del celebre programma televisivo statunitense "The Tonight Show with Jimmy Fallon".

Ecco il video mozzafiato della sua esibizione.

Durante l'intervista con Fallon, Billie ha anche parlato del concerto registrato a Los Angeles, all'Hollywood Bowl, che sarà trasmesso in tv a settembre. Un evento davvero speciale, che l'artista ha ricordato così: «L'ho registrato in piena notte. Senza pubblico: l'Hollywood Bowl era completamente vuoto. L'ha diretto il regista Robert Rodriguez. Le riprese sono andate avanti per quattro notti. È stata una settimana folle e... è stata realizzata per l'occasione anche una versione animata di me».

Billie Eilish ha anche confessato che desidera moltissimo tornare a esibirsi: «Ho sognato almeno sei volte nell'ultima settimana un mio concerto. Sono seria. D'altronde manco da due anni. Non vedo l'ora di tornare sui palchi, ti senti così frustrata senza il contatto con il pubblico».

Il tour di Billie Eilish partirà dagli Stati Uniti il 18 settembre. Per ora non è prevista nessuna data in Italia.