Rocco Ritchie: ecco com'è adesso il figlio di Madonna

Rocco Ritchie, tra tutti i figli di Madonna, è quello forse meno noto. Perché, se tutti conoscono la primogenita dell'artista e del suo trainer Carlos Leon, Lourdes, e se non manca giorno che mrs Ciccone non posti foto di David Banda, Mercy James, Stella e Estere Mwale,i bambini adottati in Malawi, la vita di Rocco è invece meno nota.

Nato dal matrimonio della star con il regista Guy Ritchie ("Lock & Stock - Pazzi scatenati", "Sherlock Holmes", "Aladdin"), Rocco, 20 anni, ha fatto non poco penare la celebre mamma quando ha deciso di lasciare gli Stati Uniti e casa Ciccone per vivere in Gran Bretagna con il padre e la sua nuova famiglia.

Apriti cielo, Madonna allora non volle sentir ragione. Ma alla fine fu trovato un accordo e Rocco andò davvero a vivere tra le nebbioline britanniche.

E oggi, eccolo elegantissimo e sornione, posare come modello per il magazine The Rake, che sostiene di essere la voce moderna dell'eleganza classica.

Nelle immagini effettivamente Rocco è molto chic, con un aria che rimanda ad alti tempi. Farà davvero il modello? Per ora il ragazzo studia Belle Arti alla prestigiosa Central Saint Martins. Vedremo quale carriera sceglierà...

(Foto Getty Images)